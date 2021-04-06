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вторник, 06 апреля 2021 21:00

Головной боли во время секса можно избавиться

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Головной боли во время секса можно избавиться
Головная боль во время секса может лишить удовольствия. Фото: pixabay

Из-за головной боли во время секса можно перестать чувствовать удовольствие.

Эта, на первый взгляд, неудобство, может превратиться в проблему, пишет Metro.

По словам специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, причиной боли является увеличение напряжения и давления в мышцах головы и шеи.

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Ученые провели исследование под руководством Маргарет Дж. Редельман, которое показало, что на такую ​​проблему страдает 1% населения. Она втрое чаще характерна для мужчин, чем для женщин.

Это может стать причиной дискомфорта, но ситуация не опасна. Чтобы избежать нежелательных последствий, специалисты рекомендуют пить обезболивающее за несколько часов до занятий сексом.

В случае, если это не поможет, надо обратиться к врачу. Иногда это может сигнализировать о более серьезной проблеме со здоровьем.

По поведению парня в постели во время секса можно понять он эгоист, или нет. Одной из таких его ошибок является то, что он не пытается понять сексуальные фантазии девушки. Рекомендуют в таких случаях принудительно начать беседу на эту тему, или вместе обратиться к сексологу. Если ничего не получается, то стоит разойтись.

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