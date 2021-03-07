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воскресенье, 07 марта 2021 23:46

Что выбирают в секс-шопе к 8 марта

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Что выбирают в секс-шопе к 8 марта
Продавец секс-шопа Оксана Бондарчук-Якубовская демонстрирует кнут с БДСМ-набора. ФОТО: Тарас Подолян

Накануне праздников наблюдается значительное оживление в сфере продаж. Не исключение и секс-шопы. Перед 8 марта в поисках подарков в интим бутики чаще заходят мужчины. Об этом рассказала корреспонденту Gazeta.ua продавец столичного секс-шопа "Афродита" Оксана Бондарчук-Якубовская.

"Выбирают эротическое белье и костюмы для ролевых игр, духи с феромонами или афродизиаками. Для создания романтической атмосферы подойдут массажные масла и аромасвечи. Кроме того, советую брать лубриканты. Они вообще должны быть в косметичке каждой женщины, ведь помогают повысить возбуждение и получить максимальное сексуальное удовлетворение Также есть много игрушек, которые можно подарить вместо дорогих тюльпанов. Популярны вибраторы. Они бывают не только анатомической формы, но и нестандартные, из разных материалов и ярких цветов", - рассказала Оксана.

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На молодежные праздники покупают сувениры сексуальной тематики.

"Летом для вечеринок у бассейна ради прикола берут резиновые куклы. На подарки друзьям покупают сувениры в виде женской груди или половых органов. Популярностью пользуются настольные игры с сексуальным подтексом ", - отметила продавщица.

В одном из последних крупных исследований говорится, что продолжительность секса в разных парах (от проникновения до оргазма у мужчины) зависит минимум от трех факторов и составляет от 30 секунд до 45 минут.

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