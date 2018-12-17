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пятница, 21 декабря 2018 00:15

Учительница придумала, как окультурить переселенцев
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В организации активно принимают участие 30 семей с особыми детьми
Фото: Предоставлено Татьяной Мануйловою
Еженедельно приходят волонтер-художник и учит детей рисовать
К новогодним праздникам приглашают аниматоров и готовят подарки
Для родителей и детей ищут бесплатные билеты в театр, кино
Татьяна воспитывает сына с синдромом Дауна

В Умани учительница по вокалу объединила родителей особых детей в общественную организацию. Для них ищет бесплатные билеты, организует различные творческие мероприятия. Об этом Gazeta.ua рассказывает Татьяна Мануйлова из Луганской области. Она с семьей переехали в Умань в 2015 году и создала общественную организацию "Путь добра".

"Сначала волонтеры помогли и поселили в санатории в Одесской области. Там поселили 400 переселенцев. Большинство были малообеспеченные и инвалиды. Предложила создать общественную организацию родителей, у кого были дети с инвалидностью, - рассказывает Татьяна, - Устроилась в санаторий культорганизатором. Сама договаривалась за помещение, организовывала встречи с волонтерами, мастер-классы".

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Сначала в общественной организации "Путь добра" было шесть семей с детьми, которые имели инвалидность. Одна из мам делала массаж, другая - занималась лечебной физкультурой. Татьяна проводила занятия по музыкальной терапии.

"Осенью 2015 года к санаторию приехали автобусы, полиция, представители городской власти и пресса. Без предупреждения людей перевозили в другое место. Людям угрожали, был скандал. Я переехала в Умань, другие члены организации тоже разъехались, - вспоминает Татьяна, - Впоследствии узнала, что санаторий "Куяльник", в который переселили людей, был совсем не готов к зимовке. Люди жили без отопления, не было организовано питание в столовой".

Автор: Предоставлено Татьяной Мануйловою
  В Умани организация работает с 2016 года
В Умани организация работает с 2016 года

В 2016 году Татьяна устроилась в медицинскую гимназию в Умани. Параллельно знакомилась с родителями и приглашала их к своей инициативы. Сначала организовывала встречи в комнате общежития, где жила с семьей. Затем начали сотрудничать с библиотекой.

"Раз в неделю к нам приходит волонтер-художник и учит рисовать. Приходят не только дети с инвалидностью, но и переселенцы и малообеспеченные. Те, кто не может себе позволить оплатить частные занятия, - рассказывает Татьяна, - Родители покупают краски. Делимся всеми с теми, кто не имеет возможности приобрести материалы".

В организации активно участвовать 30 семей. Родители общаются между собой в группе в социальных сетях.

"Директор школы, где я работаю, обратилась ко мне с просьбой помочь с обустройством специальной комнаты для особых детей. Закупили барабаны, специальную игру для обучения математике "Нумикон", - делится Татьяна, - Нам подарили ноутбук со специальными развивающими программами для детей. Его также используем на занятиях. Показываем презентации и картинки".

Автор: Предоставлено Татьяной Мануйловою
  Татьяна проводит занятия по пению и музыке
Татьяна проводит занятия по пению и музыке

Татьяна с волонтерами проводит различные мероприятия для родителей и детей. Например, в прошлом году на День независимости провели благотворительный аукцион, где продавали картины детей. Собранные средства пошли на сладости и шарики участникам фестиваля творчества детей с инвалидностью "Поверь в себя".

"Бесплатно посещаем различные культурные заведения. Водили детей и родителей в цирк, в театр, кино. За последние три года, что я занимаюсь детьми, только один раз отказали в благотворительных билетам. Это было в Виннице в одном из кинотеатров, - рассказывает Татьяна, - Люди отзываются. Возможно, есть какие-то условия. Например, где-то не могут сразу большую группу запустить бесплатно".

Сейчас ищут психолога-волонтера для проведения занятий с детьми.

Автор: Предоставлено Татьяной Мануйловою
  К новогодним праздникам приглашают аниматоров и готовят подарки
К новогодним праздникам приглашают аниматоров и готовят подарки

"Готовим спектакль инклюзивного театра "Снежная королева". Будут разные детки играть роли. Пригласим местное телевидение, - делится планами Татьяна, - Отметим также новогодние праздники. Устроим праздник для детей с аниматорами и подарками".

Татьяна Мануйлова переехала из поселка Славяносербск Луганской области. Там преподавала вокал в музыкальной школе, параллельно работала кульорганизатором в техникуме и руководила вокальным ансамблем "Славяне". 13 лет проработала в местном доме культуры. В 2014 году поехали в одесскую область, там была возможность оздоровления ребенка. В ноябре 2015 года семья переехала в Умань, где муж нашел работу.

Активная социальная работа помогает пережить депрессию и адаптироваться на новом месте. А также в общественной организации можно научиться вести бухгалтерию, социальные страницы и найти новый дом.

Автор: Анна Деревянко
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