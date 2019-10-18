С 10 килограммов клубники получаем 900 граммов чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях

Фото: Предоставлено Андреем Жуковым

Для изготовления пастилы или сушки фруктов нужны специальные электрические сушилки, аппарат для нарезки, морозильные камеры и холодильники для хранения сырья. Стоимость оборудования около 150 000 гривен и надо еще примерно 1 млн грн на ремонт помещения и аренду склада. Однако, если объемы не большие, можно все делать в духовке у себя дома.

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Об этом Gazeta.ua рассказывает Андрей Жуков из Луганска. В 2014 году он с семьей переехал в Старобельск Луганской области, где живут родственники жены. В 2018 году мужчина создал предприятие "Большая семья", где вместе с родными делает чипсы из овощей и фруктов, и производит фруктово-ягодную пастилу.

"Давно для себя сушили фрукты и овощи, делали пастилу. Еще до войны заложили ягодник, хотели продавать ягоды. Но в 2014-2015 годах никому это не было нужно, а урожаи были большие. В 2016 году впервые выиграл грант на оборудование. Дали 8000 на сушилку. Добавляли и собственные средства. Так потихоньку собирали оборудование, - вспоминает Андрей, - В Украине где-то на 5% занят рынок изготовления пастилы и сухофруктов. Очень много небольших производителей в социальных сетях. Мы тоже так работаем. Но это максимум 200 заказов и ты сам не справишься".

Автор: Предоставлено Андреем Жуковым Продают товары через интернет на в магазин в Старобельске

В ассортименте "Большой семьи" есть фруктово-ягодная пастила и чипсы из сушеных овощей и фруктов. Среди вкусов пастилы есть сочетание яблока с имбирем, лимоном, клубникой, бананом, крыжовником, красной смородиной. На чипсы сушат бананы, киви, клубнику, лимон, ананас, яблоко, грушу, помидоры, кабачки.

Летом длился этап заготовки продуктов. Андрей закупал ягоды, фрукты и замораживал. На овощных базах закупал большими партиями яблоки и отвозил в арендованные склады. Отмечает, что трудно было найти определенные виды клубники и помидоров, которые подходили бы для сушки.

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"Пастила без сахара, в основе яблочное пюре и сок. Смешиваем ингредиенты и выливаем на поддон, пастила сушится и получаем некий фруктовый лаваш. Экспериментируем со вкусами. Чтобы получить идеальный продукт нужно много времени и сил, - отмечает Андрей, - Зимой сушим яблоки, грушу, хурму и цитрусовые. Летом — делаем клубничные и другие чипсы. На каждую партию надо от 10 до 20 часов, в зависимости от толщины и количества поддонов. На это тратим света много. А продукты еще надо мыть, упаковывать. Поэтому и получаем цену в 500-600 гривен. Нельзя сравнивать с китайским бананом или курагой за 150 грн, что сушат ускоренным методом, используя химические вещества".

Автор: Предоставлено Андреем Жуковым Пытаются сделать цены на полезные сладости доступными для всех

Стоимость формируется от цены сырья, упаковки, налогов, стоимости работы, аренды и коммунальных платежей. Андрей составил формулу в Excel, где высчитывает примерную стоимость за 1 кг. Продают товары по 50 и 100 граммов по 600 грн за кг. Оптовая цена листовой пастилы - 500 грн за кг.

Чтобы получить 850-900 граммов сушеных ягод, надо 10 кг продуктов и 132 грн заплатить за свет. В работе тратят много электроэнергии на сушилки, а тарифы коммерческие - 3,65 грн за кВт.

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"Фасуем продукцию в вакуумные пакеты и храним в холодильниках. Так летом защищаем продукцию от различных насекомых и сохраняется все дольше, - рассказывает Андрей, - Продавали пастилу, закрученную в спираль. Был по обмену опытом в Грузии и увидел, как там ее продают. Там просто продают лотком и не разрезаны как у нас. Решили отказаться от дополнительного оформления и снизили благодаря этому цены. Сейчас у нас самая низкая цена на рынке. Хотим, чтобы наши продукты были всем доступны".

Автор: Предоставлено Андреем Жуковым Летом больше занимаются заготовкой овощей и фруктов, из которых потом будут изготавливать пастилу и чипсы

Сначала продавали продукцию через сайт бесплатных объявлений, однако сейчас не получает оттуда никаких заказов. Продает товары через сайт и группу в facebook "Большая Семья". Отмечает, что наибольшей популярностью пользуется сушеный банан. Весной и осенью лучше всего покупают чипсы из яблока и груши. Заказ получают из Киева, Полтава, Западная Украина, почти нет клиентов в Харькове.

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"Все клиенты ушли в социальные сети. Однако через интернет не очень покупают чипсы, - отмечает Андрей, - Пока есть свежая ягода, вообще не покупают сушеные. По сути, продажи стартовали только месяц назад, до сих пор занимались преимущественно заготовки сырья на зиму. Но видим, что некоторые продукты закончатся раньше следующего урожая. В этом году не очень много родила дыня и персики. Только ищем свой формат работы и тестируем подходы. Еще рано делать какие-то выводы. Мы только весной получили оборудование по гранту и еще не все запустили".

Автор: Предоставлено Андреем Жуковым Стоимость пастилы 500-600 грн за кг

Андрей выиграл грант от ПРООН на 150 000 грн, на которые получил оборудование. Однако отмечает, что сейчас у "Большой семьи" больше уровень домашней кухни или хендмейд производства. Для следующего уровня им надо еще 1 млн гривен. Потому что только на ремонт помещения, который будет отвечать всем требованиям изготовления продуктов, нужно 500-700 тысяч грн. И за саму аренду надо будет платить где-то 10 000 грн.

Мужчина написал проект по созданию сельскохозяйственного кооператива в районе Старобельска. Хотел вместе с местными крестьянами на их землях выращивать ягоды, овощи и заниматься их сушкой. Идею поддержали международные благотворительные организации.

Автор: Предоставлено Андреем Жуковым В основе пастилы - ягодное пюре и сок

"Люди отдают земли и огороды в аренду под засев пшеницы и подсолнечника. На практике вижу, что крестьяне просто не хотят работать и вкладывать деньги в будущую прибыль. Им лучше получить 20 гривен сейчас, чем 200 через год. Предлагал им работать на своей земле и вместе продавать продукцию. Но надо тогда устанавливать капельный полив и отдавать на реализацию только лучший урожай. Услышал кучу отговорок, что не хотят рисковать и почувствовал общее недоверие. Все хотели сначала увидеть как это будет работать, - делится Андрей, - Вообще, сельское хозяйство в Луганской области в упадке. Здесь ужасные сельские дороги. Малину я везу на подушках. Мне надо 40 минут, чтобы проехать 20 км. И представьте, как себя чувствуют фермеры, которые вырастили 20-30 кг помидоров и должны как-то довести их до города. Надо потратить не просто бензин, а еще как-то умудриться довести все целым"

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Андрей Жуков окончил техникум по специальности продавца продовольственных и непродовольственных товаров, младший специалист организатор торговли. В Луганске работал менеджером по продажам. В 2018 году создал марку "Большая семья", и вместе с родными начал изготавливать пастилу и чипсы из фруктов и овощей на продажу. Также в Старобельске открыл собственный магазин восточных сладостей и там реализует продукты собственного производства.

Швейный бизнес дело не из дешевых. На оборудование нужно минимум $10 000, чтобы купить профессиональные швейные машины, оверлок, оборудование для раскроя ткани и прочее. Одна машина китайского производства стоит около 12-15 000 грн. Однако сначала стоит определиться что именно и сколько изделий шить, кто это будет покупать.