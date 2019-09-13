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понедельник, 16 сентября 2019 00:20

Переселенец-экономист поменял профессию на фотографа

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Переселенец из Харцызска Сергей Коровайный вместо экономиста стал фотографом. Парень сотрудничает с Радио Свобода, изданиями Ukraїner и The Ukrainians, ОБСЕ

После школы, в 2012 году, поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где изучал международную экономику.

Фотографией заинтересовался еще в Харцызске, но это было поверхностное увлечение. На некоторое время забросил и вернулся к фотографии уже в университете. На первом курсе познакомился с ребятами, которые организовали фотоклуб на факультете журналистики КНУ. Они были фотожурналистами, сотрудничали с международными агентствами типа Reuters или EPA", - говорит Сергей, пишет svoi.city.

  Сергей Коровайный - фотограф с Харцызска.
Сергей Коровайный - фотограф с Харцызска.

Получалось совмещать фотографию и обучения. Парень мог работать в медиа или вести свой проект, при этом посещать лекции в университете.

Летом 2017 года Сергей был финалистом стипендии имени Фулбрайта и выехал на магистерскую программу в США, в город Сиракьюс, штат Нью-Йорк.

"На потоке был единственным украинцем, еще один иностранец – парень из Индии, а остальные – американцы. Изучали visual communications – фото, видео, дизайн, виртуальная реальность, дополненная реальность, дроны", - добавляет Сергей.

 

После окончания учебы у парня была возможность остаться в Америке еще на несколько месяцев и снимать диплом, но решил сделать это в Украине.

Кроме съемок для СМИ, Сергей преподает в фотошколах, которые организовывает немецкая организация MediaLab Donbass для подростков на Донбассе.

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34% переселенцев из Донбасса не хотят возвращаться домой после завершения войны. 23% переселенцев выразили желание вернуться домой, говорится в результатах исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами.

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