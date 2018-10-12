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суббота, 13 октября 2018 00:15

Переселенец отсудил у государства 4,6 миллионов гривен

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Переселенец отсудил у государства 4,6 миллионов гривен
Разрушенные дома в Песках Фото: Главком

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск жителя поселка Пески Донецкой области Сергея Корсуна к Кабинету министров Украины и Государственной казначейской службы и присудил взыскать 4,59 млн грн материального ущерба.

Кроме этого, суд обязал взыскать солидарно с Кабинета министров Украины и Государственной казначейской службы Украины 20 тыс. грн морального ущерба в пользу истца, сообщает "Главком".

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Истец выставил финансовые претензии за разрушенный дом, в который влетело несколько артиллерийских снарядов. Это произошло 18 июля 2014 года во время проведения антитеррористической операции по освобождению оккупированных территорий российскими наемниками

В суде в пользу Корсуна свидетельствовали в.о. председатели сельсовета села Пески и односельчанка. По словам чиновника, дом истца, в который попало несколько снарядов, было полностью разрушено. Водоснабжение отсутствует, света нет.

Пригород Донецка-поселок Пески - одно из наиболее пострадавших от боевых действий. 21 июля 2014 года силы антитеррористической операции взяли его под контроль. На конец августа 2015 года из-за войны с российско-террористическими подразделениями из Песков эвакуировали 14 жителей; в поселке осталось шесть человек постоянных жителей при населении свыше 2 тыс. лиц до военного периода.

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