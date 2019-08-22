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четверг, 22 августа 2019 15:49

"Жестокое обращение с животными": YouTube заблокировал видео с битвами роботов

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&quot;Жестокое обращение с животными&quot;: YouTube заблокировал видео с битвами роботов
YouTube заблокировал видео с битвами роботов Фото: УНН

Все удаленные ролики из каналов сервиса восстановили.

Блокировка произошла из-за сбоя в алгоритме, который настроен удалять видеозаписи жестокого обращения с животными, передает The Verge.

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Представитель YouTube сообщил, что подобные недоразумения возникают с огромным количеством роликов. Таким образом, сотрудники не успевают мгновенно исправлять такие ошибки.

Все пользователи YouTube могут обжаловать решение администраторов.

YouTube обновил правила платформы, запрещающие опасные вызовы и розыгрыши, в которых аудитории предлагают повторить увиденное и записать на видео.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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