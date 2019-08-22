"Жестокое обращение с животными": YouTube заблокировал видео с битвами роботов

Все удаленные ролики из каналов сервиса восстановили.
Блокировка произошла из-за сбоя в алгоритме, который настроен удалять видеозаписи жестокого обращения с животными, передает The Verge.
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Представитель YouTube сообщил, что подобные недоразумения возникают с огромным количеством роликов. Таким образом, сотрудники не успевают мгновенно исправлять такие ошибки.
Все пользователи YouTube могут обжаловать решение администраторов.
YouTube обновил правила платформы, запрещающие опасные вызовы и розыгрыши, в которых аудитории предлагают повторить увиденное и записать на видео.
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