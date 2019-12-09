Завершили строительство самой большой 3D-стены

В Китае завершили строительство 3D-стены Фото: Futurism

В китайском городе Сучжоу построили 3D-стену, которая стала крупнейшей в мире структурой 3D-печати.

Строительство проводила китайская строительная компания Winsun, передает Futurism.

Сооружение представляет собой искусственное ограждение длиной более 500 м. Основное его назначение - защита береговой линии от эрозии путем поглощения энергии водяного течения.

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"По сравнению с традиционными строительными технологиями, 3D-печать облицовки есть более дешевым, более быстрым способом строительства и требует меньшего количества работ на месте размещения объекта", - сообщили в компании Winsun.

В 2018 году компания ICON построила методом 3D-печати первый дом в США.