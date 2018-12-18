60 лет назад, 18 января 1958-го, запустили первый в мире спутник связи SCORE.

Ракета-носитель Атлас-Би запустили с американского мыса Канаверал. Спутник SCORE весил 70 кг. Сам аппарат - 3,9 тыс. кг. В то время это был самый тяжелый в мире орбитальный ретранслятор.

Автор: lpost.ru SCORE - первый в мире спутник связи с пассивным отражателем.

Корпус ракеты работал антенной. Аппарат состоял из 2 приемников-передатчиков. Работа проходила в режиме замедленного ретрансляции - получен сигнал записывался на магнитную ленту. Источником питания выступали серебряно-цинковые батареи. Их емкость 45 А/ч. Напряжение 18 Вт.

Связь длилась около 4 мин. в течение одного оборота. Ретранслировал один телефонный или 7 телетайпных каналов. Спутник 12 суток посылал сообщения. Находился на орбите 34 суток вместо планируемых 20.

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SCORE сгорел в атмосфере 21 января 1959-го.

17 января ракета легкого класса Epsilon выведет на орбиту спутник, который будет выпускать 20 металлических шариков в атмосферу Земли. В атмосфере они сгорать и создадут эффект метеоритного дождя.