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вторник, 17 декабря 2019 07:25

Запустили крупнейшую солнечную электростанцию
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Солнечная электростанция в Кении
Фото: Russian.news.cn
Солнечная электростанция в Кении
Солнечная электростанция в Кении
Солнечная электростанция в Кении
Солнечная электростанция в Кении

Крупнейшую солнечную электростанцию в Восточной Африке запустили в эксплуатацию на северо-востоке Кении.

СЭС мощностью 50 МВт построили с помощью китайских предприятий, передает Синьхуа.

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Президент Кении Ухуру Кениата, который принял участие в церемонии, сообщил, что СЭС обеспечит регион стабильным электроснабжением и придаст импульс его экономическому развитию.

В октябре в Днепропетровской области запустили в работу Покровскую солнечную электростанцию на 240 МВт, которая является второй по мощности СЭС в Европе.

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