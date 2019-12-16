Запустили крупнейшую солнечную электростанцию

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Крупнейшую солнечную электростанцию в Восточной Африке запустили в эксплуатацию на северо-востоке Кении.

СЭС мощностью 50 МВт построили с помощью китайских предприятий, передает Синьхуа.

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Президент Кении Ухуру Кениата, который принял участие в церемонии, сообщил, что СЭС обеспечит регион стабильным электроснабжением и придаст импульс его экономическому развитию.

В октябре в Днепропетровской области запустили в работу Покровскую солнечную электростанцию на 240 МВт, которая является второй по мощности СЭС в Европе.