Запустили чат поддержки предпринимателей

Автор: ain.ua Пример ответов в чате

Министерство цифровой трансформации запустило горячую линию для предпринимателей в виде онлайн-чата через Telegram и Viber.

Сейчас чат работает круглосуточно и в экспериментальном режиме. Запросы обещают обрабатывать в течение 15 мин, сообщают в министерстве.

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Отвечать на вопросы о бизнесе будут представители Минцифры и правительственного контактного центра. В будущем планируют запустить горячую телефонную линию.

Не все операторы контактного центра осведомлены о новых обязанностях. Они не дают прямых ответов на вопросы, а переадресовывают их на другие органы власти. Например, на вопрос о деятельности ФЛП предлагают позвонить в налоговую.

Минцифры выложило в открытый доступ логотип и шрифты проекта "Действие".