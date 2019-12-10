Windows 10 прекращает свое существование на смартфоне

Windows 10 Mobile. Photo: TECHNO bigmir) net

Сегодня, 10 декабря 2019 года, компания Microsoft официально прекратила выпуск обновлений безопасности и программного обеспечения для своей мобильной операционной системы.

Также они закрывают техническую поддержку мобильных устройств на Windows 10 Mobile, сообщает Engadget.

Пользователи могут продолжать использовать смартфоны на Windows 10 Mobile, но теперь они будут незащищены от новых способов взлома, так как закрытие дыр в безопасности системы больше предоставляться не будет. 10 марта 2020 года будет закрыт сервис восстановления из облачных резервных копий для некоторых приложений.

Большая часть приложений будет доступна в течение следующего года.

Microsoft объявила, что истечение срока действия приложений для Windows 10 Mobile Office будет завершено 12 января 2021 года. Обновления и исправления для Word, Excel, PowerPoint и OneNote больше выпускаться не будет. Офисный пакет работать будет. Но в случае удаления повторно установить его из магазина приложений Windows Store будет невозможно.

Компания пыталась поддерживать Windows 10 Mobile. Последнее обновление с версии 1709 было выпущено в октябре 2017 года, поддержка которого завершилась летом этого года. Список моделей смартфонов, которые поддерживают обновление 1709 можно посмотреть здесь.

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В Нью-Йорке Microsoft представил планшет с двумя дисплеями Surface Neo. Серийный выпуск устройства запланировали на 2020-й. Устройство имеет два отдельных экрана диагональю 9 дюймов. Между ними есть большое свободное пространство. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass.