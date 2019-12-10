Windows 10 прекращает свое существование на смартфоне

 
Ексклюзивы
1/5
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1530
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 657
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 495
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4374
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9387
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20025
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6813
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3205
Фото
Все фото
4
3
4
4
6
Продадут первый в мире самолет Ан-148
Продадут первый в мире самолет Ан-148
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Создали невидимый материал
Создали невидимый материал
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
Видео
Все видео
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Snapchat тестирует новую функцию
Snapchat тестирует новую функцию
Показали первый беспилотный трактор
Показали первый беспилотный трактор
Полицейские взяли на службу собаку-робота
Полицейские взяли на службу собаку-робота
Показали испытания новой украинской ракеты
Показали испытания новой украинской ракеты
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 711
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9387
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2538
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2655
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6813
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 396
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 09:38

Windows 10 прекращает свое существование на смартфоне

  Комментировать
Windows 10 прекращает свое существование на смартфоне
Windows 10 Mobile. Photo: TECHNO bigmir) net

Сегодня, 10 декабря 2019 года, компания Microsoft официально прекратила выпуск обновлений безопасности и программного обеспечения для своей мобильной операционной системы.

Также они закрывают техническую поддержку мобильных устройств на Windows 10 Mobile, сообщает Engadget.

Пользователи могут продолжать использовать смартфоны на Windows 10 Mobile, но теперь они будут незащищены от новых способов взлома, так как закрытие дыр в безопасности системы больше предоставляться не будет. 10 марта 2020 года будет закрыт сервис восстановления из облачных резервных копий для некоторых приложений.

Большая часть приложений будет доступна в течение следующего года.

Microsoft объявила, что истечение срока действия приложений для Windows 10 Mobile Office будет завершено 12 января 2021 года. Обновления и исправления для Word, Excel, PowerPoint и OneNote больше выпускаться не будет. Офисный пакет работать будет. Но в случае удаления повторно установить его из магазина приложений Windows Store будет невозможно.

Компания пыталась поддерживать Windows 10 Mobile. Последнее обновление с версии 1709 было выпущено в октябре 2017 года, поддержка которого завершилась летом этого года. Список моделей смартфонов, которые поддерживают обновление 1709 можно посмотреть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выпустят смартфоны с 200-мегапиксельными фотокамеры

В Нью-Йорке Microsoft представил планшет с двумя дисплеями Surface Neo. Серийный выпуск устройства запланировали на 2020-й.

Устройство имеет два отдельных экрана диагональю 9 дюймов. Между ними есть большое свободное пространство. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Windows 10 прекращает свое существование на смартфоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Журнал с обнаженной актрисой стоил полдоллара

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 19395
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 18427
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 16218
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9135
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 8307
Технологии
Поисковик Google выучил украинский язык
Поисковик Google выучил украинский язык Просмотров: 45
Intel готовит процессор для квантовых компьютеров
Intel готовит процессор для квантовых компьютеров Просмотров: 252
WhatsApp прекратит работу на части смартфонов
WhatsApp прекратит работу на части смартфонов Просмотров: 378
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Завершили строительство самой большой 3D-стены
 Просмотров: 450
Грузия показала боевой беспилотник с украинскими ракетами
Грузия показала боевой беспилотник с украинскими ракетами Просмотров: 3483
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
3
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
2
Никаких уступок России и Путину — Порошенко выступил на вече
Голосов: 325
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua