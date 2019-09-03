Выпустили бюджетный смартфон с 5G

Samsung выпустил бюджетный смартфон. Фото: Samsung.

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy A90 с поддержкой сети 5G, который будет иметь меньшую цену, чем флагманские аналоги.

Сообщается, что продажи нового смартфона от Samsung стартует в среду, 4 сентября, в Южной Корее, передает пресс-служба компании Samsung.

При похожих характеристиках с моделью Galaxy S10, Galaxy A90 будет более дешевым, хотя конкретная цена не называется.

Смартфон Galaxy A90 создан на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 и имеет варианты с 6 и 8 ГБ оперативной памяти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названа дата презентации новых iPhone

Объем внешней памяти составляет 128 ГБ. Новинка оборудована дисплеем SuperAMOLED Infinity-U. Диагональ 6,7 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей. Сканер отпечатка пальца встроен в экран.

Основная камера оснащена тремя датчиками - 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп. В ней используется система стабилизации Super Steady. Фронтальная камера - 32 Мп.

Емкость батареи составляет 4500 мАч.

Есть возможность быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон имеет массу 296 г и габариты - 164,8х76,4х8,4 мм.

Бренд Redmi официально представил игровой смартфон Note 8 Pro. Он стал первым в мире смартфоном с 64 Мп камерой.