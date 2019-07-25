Выглядит еще хуже - показали переработанное меню "Пуск" в Windows 10

Ночью компания Microsoft случайно опубликовала ранний прототип новой сборки Windows 10 под номером 18947. Программа предназначена для внутреннего тестирования.

Пользователи обнаружили несколько секретных изменений в операционной системе, передает "Сегодня".

Компания переработала меню "Пуск". В новой ОС будут статические иконки с основными и установленными приложениями.

Часть пользователей считает, что новое меню выглядит невзрачно и местами неуклюже. Предполагают, что это из-за ранней стадии разработки. К моменту релиза все может поменяться.

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Автор: "Сегодня" В сборке переделали меню "Пуск"

Пользователи заявили, что хоть им и не нравились "живые" плитки, но новые большие иконки в меню "Пуск" выглядят еще хуже. Есть мнение, что такое меню будет доступно не для всех, а только для особых сборников, подобных Windows 10 LTSB или Windows Lite.

Компания Microsoft будет удалять аккаунты своих пользователей, если они не заходили в них хотя бы один раз в 2 года. Ранее этот срок составлял 5 лет.