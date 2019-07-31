Выбирай оригинал: 5 поводов сказать "нет" поддельным картриджам (PR)

 
Ексклюзивы
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 513
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 1935
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2151
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2763
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 675
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1017
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6246
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5770
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1233
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3663
Фото
Все фото
5
1
15
12
9
Ровер Curiosity показал, где именно искать жизнь на Марсе
Ровер Curiosity показал, где именно искать жизнь на Марсе
Создали колеса для электробусов, в которых расположены двигатели
Создали колеса для электробусов, в которых расположены двигатели
До сих пор висит портрет Кучмы - убийцу авианосцев крейсер &quot;Украина&quot; разберут за 3 года
До сих пор висит портрет Кучмы - убийцу авианосцев крейсер "Украина" разберут за 3 года
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Достроили самый большой в мире аэропорт
Достроили самый большой в мире аэропорт
Видео
Все видео
Показали кондиционер, который можно носить в кармане
Показали кондиционер, который можно носить в кармане
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 513
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6246
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1017
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2727
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
Просмотров: 2016
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
четверг, 01 августа 2019 11:04

Выбирай оригинал: 5 поводов сказать "нет" поддельным картриджам (PR)

  Комментировать
Выбирай оригинал: 5 поводов сказать &quot;нет&quot; поддельным картриджам (PR)
Почему стоит выбирать оригинальные картриджи, а не подделку.

Один из трендов современности – ответственное потребление, когда компании и индивидуальные пользователи выбирают лицензионное ПО, музыку, фильмы, игры. В этот список стоит также включить и оригинальные расходные материалы для печати.

Студенты, офисные сотрудники или системные администраторы любят рассказывать истории о том, как в самый неподходящий момент принтер перестал печатать, сломался, работа в компании застопорилась, а в итоге все пропало. Они повторяются с завидной регулярностью, но мало кто готов признаться, что сам является виновником инцидента, просто установив неоригинальный картридж ради сиюминутной экономии. Предлагаем ознакомиться с пятью наиболее распространенными проблемами, которыми чревато использование поддельных картриджей.

1. Поломка техники и вред инфраструктуре

Неоригинальные картриджи производятся из материалов, не соответствующих стандартам НР. Они быстрее изнашиваются, не выдерживают нагрузок, особенно при офисном использовании. Результат – поломка техники, остановка процессов, связанных с печатью. Исследование компании Spencer Lab, проведенное в 2019-м, свидетельствует: каждый второй совместимый картридж – бракованный. В свою очередь, совместимые расходные материалы повышают риск поломки офисной техники в 2,5 раза и сокращают срок службы принтеров в 2-3 раза. Использование поддельных картриджей увеличивает расходы на печать в среднем на 25%, и это все вместе негативно отражается на финансовых результатах компании.

2. Угроза экологии

Низкое качество печати, свойственное картриджам-подделкам может повлечь необходимость повторной печати документов, а значит, нерационального использования бумаги и электроэнергии. Согласно результатам исследования, использование неоригинальных картриджей повышает выбросы в атмосферу на 80%. К тому же подделки не соответствуют экологическим стандартам и, скорее всего, не подлежат переработке и утилизации – 94% поддельных картриджей оказываются на свалке или выбрасываются в океан.

3. Загрязнение окружающей среды

Конструкция корпуса и химический состав тонера подделок вызывают немало вопросов. Тонер является очень легкой субстанцией, неосторожное обращение с ним может стать причиной ухудшения качества воздуха в офисе или даже внеплановых уборок. В то же время фирменные лазерные картриджи НР с оригинальным тонером работают в рамках стандарта Blue Angel. Такие картриджи соответствуют большому количеству весьма строгих условий, в частности, обеспечивают низкое потребление энергии и минимальное воздействие на качество воздуха в помещении.

4. Репутационные риски и потери

Неряшливо отпечатанные бланки или важные документы могут содержать пятна тонера, которые затрудняют восприятие информации или искажают ее. Такие разночтения могут сформировать негативный имидж компании перед партнерами и контрагентами. Согласно результатам исследования, примерно 19% страниц, которые были отпечатаны с применением неоригинальных картриджей, не пригодны для использования, а 40% таких страниц совсем не годятся для демонстрации клиентам или партнерам.

5. Негативное влияние на финансовый результат компании

Увеличение расходов и последующее снижение выручки вполне может стать той самой "последней каплей", которая не позволит выполнить план и получить премию. Использование подделок и связанные с этим потери не выявит ни один внутренний аудит, в то же время это может быть воспринято как некомпетентность сотрудников.

Как уберечься от подделок?

Проверить подлинность лазерных картриджей для принтеров HP LaserJet не составляет труда. Первым делом проверьте защитную наклейку на упаковке с картриджем. Наклоните упаковку влево-вправо – голографические надписи должны двигаться в одном и том же направлении. Затем наклоните упаковку вверх-вниз – теперь значки на голограмме должны двигаться в противоположных направлениях.

Перед покупкой предварительно загрузите приложение HP SureSupply или используйте любой другой универсальный сканер QR-кодов, чтобы отсканировать код на защитной наклейке картриджа. В этом случае необходимо самостоятельно перейти на веб-сайт www.hp.com/go/ok и выполнить проверку подлинности картриджа.

На сайте www.hp.ua/ok потребители имеют возможность сообщить о подделке, а также заказать бесплатную услугу проверки качества (Customer Delivery Inspections, CDI). По вашему запросу квалифицированный специалист по продукции НР может выполнить проверку подозрительных партий картриджей прямо в вашем офисе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выбирай оригинал: 5 поводов сказать "нет" поддельным картриджам (PR)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Президент США призвал украинцев остерегаться национализма

В Венгрии разогнали коммунистов

Чиновники противились украинизации

Перевозили камни через океан - как англичане искали золото в Америке

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 55874
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 34121
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 28833
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 1 Просмотров: 17002
Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров
Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров 1 Просмотров: 10728
Техника
Сколько техники получили ВСУ с начала года: отчеты бронетанковых заводов
Сколько техники получили ВСУ с начала года: отчеты бронетанковых заводов Просмотров: 1089
Meizu уволила треть сотрудников и закрыла почти все магазины
Meizu уволила треть сотрудников и закрыла почти все магазины Просмотров: 1179
Показали кондиционер, который можно носить в кармане
Показали кондиционер, который можно носить в кармане
 Просмотров: 1665
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
 Просмотров: 1809
Ровер Curiosity показал, где именно искать жизнь на Марсе
Ровер Curiosity показал, где именно искать жизнь на Марсе
5
 Просмотров: 3987
Больше всего комментируют
8
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
3
"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко
Голосов: 74
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua