Выбирай оригинал: 5 поводов сказать "нет" поддельным картриджам (PR)

Почему стоит выбирать оригинальные картриджи, а не подделку.

Один из трендов современности – ответственное потребление, когда компании и индивидуальные пользователи выбирают лицензионное ПО, музыку, фильмы, игры. В этот список стоит также включить и оригинальные расходные материалы для печати.

Студенты, офисные сотрудники или системные администраторы любят рассказывать истории о том, как в самый неподходящий момент принтер перестал печатать, сломался, работа в компании застопорилась, а в итоге все пропало. Они повторяются с завидной регулярностью, но мало кто готов признаться, что сам является виновником инцидента, просто установив неоригинальный картридж ради сиюминутной экономии. Предлагаем ознакомиться с пятью наиболее распространенными проблемами, которыми чревато использование поддельных картриджей.

1. Поломка техники и вред инфраструктуре

Неоригинальные картриджи производятся из материалов, не соответствующих стандартам НР. Они быстрее изнашиваются, не выдерживают нагрузок, особенно при офисном использовании. Результат – поломка техники, остановка процессов, связанных с печатью. Исследование компании Spencer Lab, проведенное в 2019-м, свидетельствует: каждый второй совместимый картридж – бракованный. В свою очередь, совместимые расходные материалы повышают риск поломки офисной техники в 2,5 раза и сокращают срок службы принтеров в 2-3 раза. Использование поддельных картриджей увеличивает расходы на печать в среднем на 25%, и это все вместе негативно отражается на финансовых результатах компании.

2. Угроза экологии

Низкое качество печати, свойственное картриджам-подделкам может повлечь необходимость повторной печати документов, а значит, нерационального использования бумаги и электроэнергии. Согласно результатам исследования, использование неоригинальных картриджей повышает выбросы в атмосферу на 80%. К тому же подделки не соответствуют экологическим стандартам и, скорее всего, не подлежат переработке и утилизации – 94% поддельных картриджей оказываются на свалке или выбрасываются в океан.

3. Загрязнение окружающей среды

Конструкция корпуса и химический состав тонера подделок вызывают немало вопросов. Тонер является очень легкой субстанцией, неосторожное обращение с ним может стать причиной ухудшения качества воздуха в офисе или даже внеплановых уборок. В то же время фирменные лазерные картриджи НР с оригинальным тонером работают в рамках стандарта Blue Angel. Такие картриджи соответствуют большому количеству весьма строгих условий, в частности, обеспечивают низкое потребление энергии и минимальное воздействие на качество воздуха в помещении.

4. Репутационные риски и потери

Неряшливо отпечатанные бланки или важные документы могут содержать пятна тонера, которые затрудняют восприятие информации или искажают ее. Такие разночтения могут сформировать негативный имидж компании перед партнерами и контрагентами. Согласно результатам исследования, примерно 19% страниц, которые были отпечатаны с применением неоригинальных картриджей, не пригодны для использования, а 40% таких страниц совсем не годятся для демонстрации клиентам или партнерам.

5. Негативное влияние на финансовый результат компании

Увеличение расходов и последующее снижение выручки вполне может стать той самой "последней каплей", которая не позволит выполнить план и получить премию. Использование подделок и связанные с этим потери не выявит ни один внутренний аудит, в то же время это может быть воспринято как некомпетентность сотрудников.

Как уберечься от подделок?

Проверить подлинность лазерных картриджей для принтеров HP LaserJet не составляет труда. Первым делом проверьте защитную наклейку на упаковке с картриджем. Наклоните упаковку влево-вправо – голографические надписи должны двигаться в одном и том же направлении. Затем наклоните упаковку вверх-вниз – теперь значки на голограмме должны двигаться в противоположных направлениях.

Перед покупкой предварительно загрузите приложение HP SureSupply или используйте любой другой универсальный сканер QR-кодов, чтобы отсканировать код на защитной наклейке картриджа. В этом случае необходимо самостоятельно перейти на веб-сайт www.hp.com/go/ok и выполнить проверку подлинности картриджа.

На сайте www.hp.ua/ok потребители имеют возможность сообщить о подделке, а также заказать бесплатную услугу проверки качества (Customer Delivery Inspections, CDI). По вашему запросу квалифицированный специалист по продукции НР может выполнить проверку подозрительных партий картриджей прямо в вашем офисе.