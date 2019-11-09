Вот это поворот: Нацполиция отказалась покупать топливо у олигарха №1

Нацполиция отказалась от покупки горючего у фирмы олигарха Игоря Коломойского.

Тендерный комитет Нацполициы отверг предложение компании "Ливайн Торг", которая победила в конкурсе, пишет ubr.ua

В Нацполиции отметили, что компания не удовлетворила банковские гарантии, нет достаточного количества АЗС и опыта выполнения договоров.

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В компании Укрэнерго признали, что отключают украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из России, поскольку не могут ограничить импорт. Об этом заявил руководитель департамента развития рынка электроэнергии Укрэнерго Никита Вишневский, сообщает "Главком".