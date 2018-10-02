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понедельник, 08 октября 2018 09:34

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

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Сегодня, в 1945 году запатентовали первую в мире микроволновую печь.

Технологию, которая лежит в основе работы микроволновой печи, разработали во время Второй мировой войны. Американские и британские военные разработали магнетрон, который стал результатом исследования по проблемам радио-передач и радиолокационного обнаружения.

Магнетрон производил гораздо меньше радиоволн, известные как микроволны, и был маленьким и достаточно мощным, чтобы использоваться в самолетах. Его возможности выявления помогли решить постоянную проблему точности бомбардировки городов.

Инженер из американского штата Массачусетс Перси Спенсер первым заметил способность сверхвысокочастотного излучения нагревать продукты. Он работал в момент изобретения в компании Raytheon. Она занималась изготовлением оборудования для радаров.

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Идея создания микроволновой печи пришла ему в голову после того, как он, стоя у электронной лампы, которая генерировала микроволновое электромагнитное излучение, обнаружил, что шоколадный батончик в его кармане растаял. Еще одна версия, он заметил, что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон.

Первые печи использовали в армейских столовых и больших ресторанах и имели большой размер. Фирма Raytheon выпустила в 1947 году печь Radarange. Она имела высоту около 183 см и вес около 340 кг. Компактные домашние печи начали производиться с 1955 года. Первую такую ​​печь было продано 1 октября 1955 года по цене $ 1295 фирмой Tappan Stove Company.

Первую серийную бытовую микроволновую печь выпустила японская фирма Sharp в 1962 году.

8 августа 1899 американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Первые бытовые холодильники потребляли много дров, угля и керосина.

Задолго до этого люди придумывали различные методы хранения продуктов. В Древнем Китае зимой заготавливали ледяные блоки. В средневековой Европе продукты сохраняли в колодцах, подвалах и глубоких ямах. Позже начали создавать так называемые льодивни: лед заворачивали в сукно, посыпали солью и хранили в погребах. В конце XIX в. зимой начали заготавливать лед.

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Дата
08
октября

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

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