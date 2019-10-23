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среда, 23 октября 2019 07:58

В Україні зникли піратські фільми. Що сталось

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В Україні зникли піратські фільми. Що сталось
Из-за закрытия плеера Moonwalk, в Украине прекратили работу 3 сайта с пиратским кино. Фото - Etcetera Media

В Нидерландах уничтожили онлайн-плеер Moonwalk, который использовали около 80% пиратских кинотеатров русскоязычного интернета. В том числе и те, что работали в Украине - HDrezka, Baskino, "ГидОнлайн", Kino Go.

Спецоперация провели международные антипиратские группы BREIN. Они добились отключения серверов, ареста и конфискации имущества, а также раскрытия данных о юридических лицах, связанных с Moonwalk. Об этом сообщает ThePage со ссылкой на Torrent Freak.

Онлайн-плеер перестал работать 18 октября. Тогда же на всех пиратских кинотеатрах, где был встроен Moonwalk, прекратили воспроизводиться все фильмы и сериалы. А вместо этого появились сообщения об аварии в датацентре.

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Библиотека Moonwalk состояла из 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов. Для использования плеера сайтам нужно было только вставить его код. Moonwalk за тысячу просмотров платил кинотеатрам по $ 0,6, а зарабатывал в основном на рекламе нелегальных онлайн-казино.

По подсчетам BREIN, только 50 самых популярных пиратских сайтов ежемесячно обеспечивали Moonwalk 395 млн просмотров от 89 млн уникальных посетителей. Ущерб правообладателей от этого оценивается минимум в несколько сотен миллионов долларов.

Moonwalk сообщил, что он "никогда не заработает снова", но "пираты" вряд ли сдадутся. Уже сейчас нелегальные онлайн-кинотеатры ставят другие плееры, которых всего насчитывается около 15. Некоторые другие сайты предлагают пользователям скачать фильмы и сериалы через торрент-трекеры, или заливают видео на запрещенные в Украине "Одноклассники" или "Видео Mail.ru".

Департамент киберполиции прекратил деятельность 4 пиратских интернет-ресурсов. Каждый день эти сайты насчитывали более 100 тыс. просмотров. Кроме того, злоумышленники ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе, размещенной на этих сайтах.

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23
октября

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