В Украине высвобождают радиочастоты для внедрения 5G

В Украине готовят радиочастоты к запуску 5G. Фото: industrie-techno.com

В Украине проводят работы по высвобождению полос радиочастот 700 МГц, определенных странами Евросоюза приоритетными для внедрения сетей подвижной связи пятого поколения - 5G.

Об этом УНН сообщили в ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) в ответ на запрос.

В частности, речь идет о том, что специалисты УГЦР участвуют в подготовке документов для организации Европейской конференции почт и телекоммуникаций. Они будут регулировать технические и регламентные моменты внедрения технологии 5G в Европе, в том числе Украины.

Сейчас Украина высвобождают полосы радиочастот 800 МГц и 700 МГц от радиоэлектронных средств цифрового наземного телевизионного вещания (ЦНТВМ) для дальнейшего развития в них MFCN (сетей подвижной / фиксированной связи).

Страны Евросоюза как приоритетные для внедрения 5G в Европе определили полосы диапазонов 700 МГц, 3,6 ГГц, 26ГГц.

Если результат проведенных украинским государственным центром радиочастот процедур будет положительным, за первое полугодие 2020 специалисты предприятия подготовят для Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания необходимые материалы для переноса теле- и радиовещания в полосу частот 470-694 МГц, сообщили в государственном предприятии.

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По данным исследований, в зоне действия 5G будет жить две трети населения мира уже к концу 2025 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее заявлял, что одной из ключевых задач Минцифры является запуск до 2020 года 4G-сети на 90% территории Украины. Международные должны быть обеспечены 4G до осени 2022-го.