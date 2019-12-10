В Украине высвобождают радиочастоты для внедрения 5G

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
Просмотров: 900
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1755
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 693
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 540
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4401
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9666
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20043
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6867
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Фото
Все фото
4
3
4
4
6
Продадут первый в мире самолет Ан-148
Продадут первый в мире самолет Ан-148
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Создали невидимый материал
Создали невидимый материал
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
Видео
Все видео
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Snapchat тестирует новую функцию
Snapchat тестирует новую функцию
Показали первый беспилотный трактор
Показали первый беспилотный трактор
Полицейские взяли на службу собаку-робота
Полицейские взяли на службу собаку-робота
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1197
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9666
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2565
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2682
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6867
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 594
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 16:36

В Украине высвобождают радиочастоты для внедрения 5G

  Комментировать
В Украине высвобождают радиочастоты для внедрения 5G
В Украине готовят радиочастоты к запуску 5G. Фото: industrie-techno.com

В Украине проводят работы по высвобождению полос радиочастот 700 МГц, определенных странами Евросоюза приоритетными для внедрения сетей подвижной связи пятого поколения - 5G.

Об этом УНН сообщили в ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) в ответ на запрос.

В частности, речь идет о том, что специалисты УГЦР участвуют в подготовке документов для организации Европейской конференции почт и телекоммуникаций. Они будут регулировать технические и регламентные моменты внедрения технологии 5G в Европе, в том числе Украины.

Сейчас Украина высвобождают полосы радиочастот 800 МГц и 700 МГц от радиоэлектронных средств цифрового наземного телевизионного вещания (ЦНТВМ) для дальнейшего развития в них MFCN (сетей подвижной / фиксированной связи).

Страны Евросоюза как приоритетные для внедрения 5G в Европе определили полосы диапазонов 700 МГц, 3,6 ГГц, 26ГГц.

Если результат проведенных украинским государственным центром радиочастот процедур будет положительным, за первое полугодие 2020 специалисты предприятия подготовят для Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания необходимые материалы для переноса теле- и радиовещания в полосу частот 470-694 МГц, сообщили в государственном предприятии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая территория Украины покрыта скоростным интернетом

По данным исследований, в зоне действия 5G будет жить две трети населения мира уже к концу 2025 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее заявлял, что одной из ключевых задач Минцифры является запуск до 2020 года 4G-сети на 90% территории Украины. Международные должны быть обеспечены 4G до осени 2022-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине высвобождают радиочастоты для внедрения 5G». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Историку дали 10 лет за запрещенную литературу

Журнал с обнаженной актрисой на обложке раскупили за день

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 21487
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 20718
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 18927
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 9675
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9423
Технологии
Какие товары в этом году украинцы искали в Google
Какие товары в этом году украинцы искали в Google Просмотров: 162
15 украинских стартапов покажут в Кремниевой долине
15 украинских стартапов покажут в Кремниевой долине Просмотров: 99
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
 Просмотров: 216
Поисковик Google выучил украинский язык
Поисковик Google выучил украинский язык Просмотров: 198
Windows 10 прекращает свое существование на смартфоне
Windows 10 прекращает свое существование на смартфоне Просмотров: 207
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
5
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
3
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
Голосов: 410
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua