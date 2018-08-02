В Украине появились дроны на солнечных батареях

Компания DroneUA начала проектировать дроны на солнечных батареях. Такими технологиями пользуются Google, и Facebook.

Появление дрона - результат работы швейцарских и украинских специалистов при поддержке Международного космического агентства, сообщается на сайте компании.

Автор: drone.ua

Беспилотник питается энергией солнца. Запаса хватает от 6 до 8 ч полета. В будущем дроны смогут находиться в воздухе неограниченное количество времени - они будут подзаряжаться во время полета.

"Для работы используют высокоэффективные солнечные батареи для выработки энергии полета в воздухе. Днем самолет постоянно заряжается. Ночью он тратит аккумулированный на себя заряд", - сообщают в компании.

Автор: drone.ua

Беспилотник имеет 3-метровый размах крыльев. На них установили солнечные панели. Аппарат составили на платформе по швейцарской технологии ETH Zurich. Запустить беспилотник можно с помощью катапульты или с рук.

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Беспилотник сможнга использовать для аграрных целей или наблюдения с помощью камер. Он может сканировать до 20 га поверхности земли за один полет.

Британские отдыхающие стали чаще использовать беспилотники для съемок селфи. Новые гаджеты невелики. Стоят от $ 50 за базовую версию до $ 800 за летательный аппарат, способный разгоняться до 50 км / ч и передавать видео на расстоянии.