В Twitter произошел глобальный сбой

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 2457
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1089
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1278
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 2412
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 783
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1611
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1179
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5697
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2511
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
3
3
14
20
9
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Видео
Все видео
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1278
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 972
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1026
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1017
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2619
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 675
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
четверг, 20 февраля 2020 11:06

В Twitter произошел глобальный сбой

  Комментировать
В Twitter произошел глобальный сбой
В работе Twitter произошел глобальный сбой. Фото: ABC News

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.

О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Мексики, Великобритании, Японии и других стран, передает Downdetector.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приложение "Дія" лидирует в Play Market и App Store

50% проблем связаны с сайтом. 48% пользователей имели проблемы с Twitter на приложениях в iPhone и iPad и на устройствах с операционной системой Android.

Проблемы продолжались с полуночи до 2:00 ночи по Киеву.

12 февраля в работе Twitter произошел масштабный сбой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Twitter произошел глобальный сбой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Умер ветеран АТО, которому проломили голову

В ночном клубе сгорели сто человек

День Небесной сотни: в Киеве погибли 47 митингующих

В стране разрешили продавать контрацептивы

Мультфильм получил 7 Оскаров

Презентовали "громовою птицу"

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 61426
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 59225
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 34902
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 17514
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
 Просмотров: 15651
Програмы
Приложение "Дія" лидирует в Play Market и App Store
Приложение "Дія" лидирует в Play Market и App Store Просмотров: 297
Создали второй по популярности сайт в мире
Создали второй по популярности сайт в мире
 Просмотров: 756
WhatsApp назвал количество пользователей приложения
WhatsApp назвал количество пользователей приложения Просмотров: 216
Новая функция Snapchat будет заботится об психическом здоровье пользователей
Новая функция Snapchat будет заботится об психическом здоровье пользователей Просмотров: 153
Маск призвал пользователей Facebook удалить аккаунты
Маск призвал пользователей Facebook удалить аккаунты Просмотров: 7299
Больше всего комментируют
7
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
1
"Мюнхенский план" стал возможен, потому что к власти пришел президент-миротворец
1
"Час Х на всех фронтах" – после атаки боевиков в сети предупредили Зеленского
1
Не дадим никому переписать историю Революции д, остоинства. Порошенко почтил память Героев Небесной сотни
Голосов: 245
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua