В Twitter произошел глобальный сбой

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.
О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Мексики, Великобритании, Японии и других стран, передает Downdetector.
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50% проблем связаны с сайтом. 48% пользователей имели проблемы с Twitter на приложениях в iPhone и iPad и на устройствах с операционной системой Android.
Проблемы продолжались с полуночи до 2:00 ночи по Киеву.
12 февраля в работе Twitter произошел масштабный сбой.
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