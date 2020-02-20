В Twitter произошел глобальный сбой

В работе Twitter произошел глобальный сбой. Фото: ABC News

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.

О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Мексики, Великобритании, Японии и других стран, передает Downdetector.

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50% проблем связаны с сайтом. 48% пользователей имели проблемы с Twitter на приложениях в iPhone и iPad и на устройствах с операционной системой Android.

Проблемы продолжались с полуночи до 2:00 ночи по Киеву.

12 февраля в работе Twitter произошел масштабный сбой.