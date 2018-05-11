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пятница, 11 мая 2018 14:04

В работе Instagram произошел масштабный сбой

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Пользователи по всему миру активно жалуются на сбои в работе Instagram.

Об этом свидетельствуют данные downdetector.com.

Большинство пользователей пожаловались, что не могут обновить ленту в приложении.

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В частности, жалобы поступили из Австралии, Украины, Индонезии, Армении, Индии, Италии, России и Великобритании.

В феврале 2018 пользователи со всего мира пожаловались на проблемы с доступом к социальной сети Facebook. На сайт не могли попасть жители Украины, США, Австралии, Японии, Филиппин, России, Беларуси и стран Балтии.

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