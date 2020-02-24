В приложении "Действие" нашли проблемы

В Украине только 2,5 млн водителей могут воспользоваться приложением "Действие" без проблем Фото: slovoidilo.ua

Пользователи приложения государственных услуг "Действие" жалуются на ряд проблем, которые возникают с приложением.

Сейчас в Украине 2,5 млн водителей с 9,5 млн могут воспользоваться приложением без проблем. Еще 3 млн вынуждены проходить дополнительную онлайн-верификацию. Другим нужно обращаться в МВД лично.

Основной причиной этого является то, что в Украине только последние семь лет оцифровывали документы. Таким образом, с проблемами в приложении преимущественно сталкиваются те, кто производил документы в 2013 году.

Человек не авторизуется в приложении, если не сотрудничает ни с одним банком в Украине

Сейчас в приложении могут авторизоваться только клиенты одного из 12 банков: Альянс-банк, Банк Форвард, Южный, ПУМБ, Monobank Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-банк, Банк Восток, Идея Банк и А-Банк. Эти банки присоединились к системе BankID. Это специальная система, которая обеспечивает удаленную идентификацию человека.

Клиентам ПриватБанка нужно иметь Приват24

Если в приложении пользователь не видит в списке на авторизацию Приватбанк, то ему необходимо установить приложение Приват24 на свой телефон. Также необходимо обновить данный приложение банка до последней версии.

Для отображения фото на правах нужно пройти верификацию документов

Это можно сделать в кабинете водителя при условии, что пользователь имеет ID-карту или биометрический загранпаспорт. Тогда фотография подтянется оттуда. Если этого не удастся, то придется записываться в электронную очередь и идти в МВД производить водительское удостоверение нового образца.

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Водительские удостоверения могут подтягиваться с фотографией другого человека

В таком случае нужно перейти к электронному кабинету водителя и верифицировать свое удостоверение. То есть просканировать его с обеих сторон. Также о проблеме необходимо указать в комментариях. На мгновенный результат ожидать не стоит. Если прошло много времени после верификации, то нужно попробовать удалить и установить приложение еще раз.

В приложении могут не появиться необходимые документы

Если так случилось, то пользователю нужно записаться в электронную очередь и идти в сервисный центр лично. Кроме этого, электронный реестр создали в 2013-м, поэтому многие документы могут быть неоцифровани. Водительские удостоверения начали оцифровывать в 2014-м, однако тем, кто имеет старые удостоверения, не нужно производить новые.

Некоторые устройства могут не установить приложение "Действие"

Предположительно в таких телефонах установлены root-права. Их нужно выключить и тогда удастся авторизоваться. Если таким образом ситуация не разрешится, то следует написать в службе поддержки "Действия".

Техпаспорт чужого автомобиля загрузить невозможно

Цифровой документ отображается только у владельцев авто. Все остальные водители должны пользоваться пластиковым оригиналом документа. Человек не сможете "добавить пользователя" или "поделиться документом".

Приложение "Действие" заработало 6 февраля. Сейчас его загрузили более 1,5 млн украинцев. Это подняло его на первое место в Play Market и App Store. Сейчас пользователи оценили приложение в 3/5 баллов.