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понедельник, 10 февраля 2020 13:07

В космосе столкнулись два спутника
3

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Копия спутника системы Иридиум
Фото: National Air and Space Museum
Схема столкновения спутников Космос-2251 и Iridium 33
Вспышки созданы падением основной части обломков Iridium 33

10 февраля 2009 года впервые в космосе столкнулись 2 искусственных спутника: "Космос-2251" и Iridium 33. Происшествие случилось над территорией северной Сибири, Россия, на высоте 789 км.

"Космос-2251" принадлежал Космическим войскам России. Его вывели на орбиту в 1993 году, где он функционировал 2 года. Iridium 33 - один из 72 спутников оператора спутниковой телефонной связи "Иридиум". Его запустили в 1997 году.

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Масса американского спутника Iridium 33 составляла 600 кг, российского аппарата "Космос-2251" - тонну. В результате их столкновения ни один из спутников не уцелел и образовалось около 600 обломков.

Чтобы избежать столкновения с обломком российского спутника "Космос-2251", европейскому грузовому кораблю "Иоганн Кеплер" пришлось увеличить высоту полета Международной космической станции на более чем километр.

9 февраля 2020 года Япония провела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных.

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Дата
10
февраля

В космосе столкнулись два спутника

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