В Instagram удалили 50 российских аккаунтов

Российские аккаунты удалили из-за вмешательства в американские выборы Фото: Главком

Аккаунты удалили из-за вмешательства в американские выборы.

Для повышения доверия к своим аккаунтам злоумышленники позиционировали себя как местные жители, сообщает South China Morning Post.

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"В 5G огромные возможности, но есть огромные проблемы и риски. У всех разные настроения, но Xiaomi настроена оптимистично и радикально. Поэтому мы надеемся, что операторы смогут ускорить расширение базовых станций 5G", - генеральный директор компании Лей Цзюнь.

Посты злоумышленников касались темы выборов в США, кандидатов в президенты, вопросы окружающей среды и идеи по созданию конфедераций на территории Америки.

Кроме России попытки вмешаться в выборы в США в 2020 году делают Китай и Иран.