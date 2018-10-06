В Чернобыльской зоне заработала электростанция

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 2511
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5157
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1296
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1332
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1602
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1206
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1269
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 621
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2223
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 13203
Фото
Все фото
5
18
31
8
4
Впервые показали прототип капсулы Hyperloop
Впервые показали прототип капсулы Hyperloop
Показали, как превратить старую технику на искусство
Показали, как превратить старую технику на искусство
&quot;Два месяца делал кальян в виде паровоза&quot; - Виталий Демидюк
"Два месяца делал кальян в виде паровоза" - Виталий Демидюк
На Киевском вокзале устанавливают рельсы для рельсобуса
На Киевском вокзале устанавливают рельсы для рельсобуса
Воздушные силы Украины вскоре получат боевой самолет
Воздушные силы Украины вскоре получат боевой самолет
Видео
Все видео
Требовательный перфекционист одержим деталями - не стало Джобса
Требовательный перфекционист одержим деталями - не стало Джобса
Чем удивит осеннее обновление Windows 10
Чем удивит осеннее обновление Windows 10
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Создали самое сильное магнитное поле в мире
В новых "яблочных" смартфонах обнаружили серьезную неисправность
В новых "яблочных" смартфонах обнаружили серьезную неисправность
"Это формирует правильные и здоровые привычки", - украинцы создали полезное приложение
"Это формирует правильные и здоровые привычки", - украинцы создали полезное приложение
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 423
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1314
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5265
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9639
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 225
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
суббота, 06 октября 2018 15:21

В Чернобыльской зоне заработала электростанция

  Комментировать
В Чернобыльской зоне заработала электростанция
Впервые с 2000 года, когда окончательно была остановлена ЧАЭС, на этой территории проведена електроенергия.Фото УНИАН

В Чернобыльской зоне отчуждения заработала первая солнечная электростанция.

Ее построили напротив саркофага над четвертым энергоблоком. Тот взорвался 1986г, пишет "День".

Монтаж солнечной станции мощностью один мегаватт завершился в декабре прошлого года. Это проект компании "Батькивщина" и немецкой Enerparc AG. Комплекс состоит из 3,8 тыс. Панелей. Он обошелся в € 1 млн.

"Это не просто еще одна солнечная электростанция - это единственная станция, которая находится в 100 метрах от ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году. Трудно переоценить символику этого проекта", - говорит исполнительный директор компании-партнера проекта Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атомная электростанция дала первый ток

Энергии комплекса панелей достаточно для обеспечения двух тысяч квартир.

Украине необходимо минимизировать импорт угля из РФ и ускорить темпы перевода ТЭС на отечественный уголь марки Г.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Чернобыльской зоне заработала электростанция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч

В ночное кабаре парижская богема приходила ради одного танца

Самое читаемое
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 53096
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
11
 Просмотров: 36945
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 31717
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
6
 Просмотров: 13215
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США 2 Просмотров: 9298
Технологии
Два украинских приложения возглавили рейтинг американского App Store
Два украинских приложения возглавили рейтинг американского App Store Просмотров: 585
Google удалил популярное приложение - чем заменить
Google удалил популярное приложение - чем заменить
 Просмотров: 828
Наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
Наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone Просмотров: 162
Требовательный перфекционист одержим деталями - не стало Джобса
Требовательный перфекционист одержим деталями - не стало Джобса
6
 Просмотров: 207
Обнаружили, какой смартфон быстрее дешевеет
Обнаружили, какой смартфон быстрее дешевеет Просмотров: 3033
Больше всего комментируют
4
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
3
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США
2
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2
"Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку
Голосов: 289
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua