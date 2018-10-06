В Чернобыльской зоне заработала электростанция

Впервые с 2000 года, когда окончательно была остановлена ЧАЭС, на этой территории проведена електроенергия.Фото УНИАН

В Чернобыльской зоне отчуждения заработала первая солнечная электростанция.

Ее построили напротив саркофага над четвертым энергоблоком. Тот взорвался 1986г, пишет "День".

Монтаж солнечной станции мощностью один мегаватт завершился в декабре прошлого года. Это проект компании "Батькивщина" и немецкой Enerparc AG. Комплекс состоит из 3,8 тыс. Панелей. Он обошелся в € 1 млн.

"Это не просто еще одна солнечная электростанция - это единственная станция, которая находится в 100 метрах от ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году. Трудно переоценить символику этого проекта", - говорит исполнительный директор компании-партнера проекта Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин.

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Энергии комплекса панелей достаточно для обеспечения двух тысяч квартир.

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