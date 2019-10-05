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суббота, 05 октября 2019 10:32

Юрий Назаров планирует привлечь участников Uber Smart Mobility Hackathon к совершенствованию транспортной системы Киева

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Юрий Назаров планирует привлечь участников Uber Smart Mobility Hackathon к совершенствованию транспортной системы Киева

В рамках KYIV SMART CITY FORUM 2019 в Киеве состоялся Uber Smart Mobility Hackathon. В мероприятии приняли участие 12 команд лучших IT-специалистов, которые соревновались за главный приз от Uber - 5000 долларов. Задача состояла в том, чтобы предложить современные способы решения проблем, связанных с заторами, чрезмерным трафиком и загрязнением воздуха в Киеве.

Об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров, который был одним из жюри конкурса. В его состав также вошли другие представители городской власти Киева, инициативы Kyiv Smart City и компании Uber.

По словам Юрия Назарова, идеи и новации участников этого соревнования позволяют усовершенствовать городскую транспортную систему.

"Я рад, что украинская ИТ-сообщество, которое входит в число сильнейших в мире, участвует в развитии разумных транспортных решений. Эта сфера - одна из приоритетных для столицы, поэтому мы охотно рассмотрим идеи участников хакатонов и будем рады инициативам разработчиков, которые помогут нам сделать систему городского транспорта совершенной ", - рассказал Юрий Назаров.

Заметим, что само соревнование длилось около 30 часов. За это время IT-специалисты, дизайнеры и другие специалисты разрабатывали технологические решения на основе данных о трафике, которые были предоставлены представителями Uber. Проекты команд оценивали по следующим критериям: целесообразность, технологичность, полнота и совместимость с имеющимся решением, дизайн решений, презентация проекта. В итоге, победителем стала команда №5 (Алексей Дубок, Владислав Ткачук, Андрей Зеленецкий, Анна Кузьменко, Артем Кузьменко), которая представила проект поиска оптимальных координат для места проживания, основываясь на данных о регулярных передвижения гражданина (офис, школа, больница и т.д.) . Награждение победителей состоялось на главной сцене Kyiv Smart City Forum 2019.

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Дата
05
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