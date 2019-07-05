Украина опустилась в рейтинге скорости интернета

Автор: cable.co.uk Рейтинг стран по скорости интернет-соединения

Украина опустилась с 53 на 81 место в международном рейтинге стран по скорости интернет-соединения.

Сейчас средняя скорость интернета в Украине составляет 7,72 Мбит/с. Чтобы загрузить 5 ГБ, пользователь вынужден ждать около 1:28:28. Исследование провела британская компания по подключению широкополосного интернета cable.co.uk.

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Наши территориальные соседи заняли более высокие позиции, чем Украина. Польша заняла 28 место, Россия оказалась на 54 месте, а Беларусь - на 57 месте. Лидерами рейтинга являются Тайвань, Сингапур, Япония, Норвегия, Швеция, Дания и Люксембург.

Несмотря на стремительное развитие технологий в США, страна заняла 15-е место рейтинга по скорости интернет-соединения. Ее ближайший сосед Канада - 25-е место.