У Samsung посмеялись над iPhone X

Компания Samsung в очередной раз высмеяла недостатки iPhone X.
Видеонасмешку выпустили в рамках рекламной кампании Ingenius, сообщает TJournal.
Действие всех роликов происходит в фирменном магазине Apple. Покупатели задают одному и тому же консультанту вопрос по поводу iPhone и показывают преимущество смартфона Samsung.
В первом ролике высмеивается отсутствие в iPhone X разъема для наушников и необходимость использования дополнительного адаптера.
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Во втором видео Samsung издевается над тем, что в комплекте с iPhone X не идет быстрая зарядка.
В третьем ролике Samsung подчеркивает, что в камеры Galaxy S9 более высокая оценка в рейтинге DxOMark. В то же время консультант Apple призывает покупателя верить сердцу, а не цифрам.
В четвертом видео Samsung под удар попала якобы медленная скорость скачивания iPhone X.
Компания Huawei устроила рекламную кампанию Huawei P20 и Huawei P20 Pro в Великобритании. Крупнейшими городами страны проехали автомобили с рекламными плакатами. Рекламные машины останавливались перед магазинами компании Apple и Samsung. Маркетологи Huawei хотели таким образом показать, что этот смартфон куда выгоднее покупка.
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