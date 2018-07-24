У Samsung посмеялись над iPhone X

Компания Samsung в очередной раз высмеяла недостатки iPhone X. Фото: hronika.info

Компания Samsung в очередной раз высмеяла недостатки iPhone X.

Видеонасмешку выпустили в рамках рекламной кампании Ingenius, сообщает TJournal.

Действие всех роликов происходит в фирменном магазине Apple. Покупатели задают одному и тому же консультанту вопрос по поводу iPhone и показывают преимущество смартфона Samsung.

В первом ролике высмеивается отсутствие в iPhone X разъема для наушников и необходимость использования дополнительного адаптера.

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Во втором видео Samsung издевается над тем, что в комплекте с iPhone X не идет быстрая зарядка.

В третьем ролике Samsung подчеркивает, что в камеры Galaxy S9 более высокая оценка в рейтинге DxOMark. В то же время консультант Apple призывает покупателя верить сердцу, а не цифрам.

В четвертом видео Samsung под удар попала якобы медленная скорость скачивания iPhone X.

Компания Huawei устроила рекламную кампанию Huawei P20 и Huawei P20 Pro в Великобритании. Крупнейшими городами страны проехали автомобили с рекламными плакатами. Рекламные машины останавливались перед магазинами компании Apple и Samsung. Маркетологи Huawei хотели таким образом показать, что этот смартфон куда выгоднее покупка.