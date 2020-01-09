Twitter вводит новые правила комментирования

Сделали четыре категории правил комментирования. Фото: naked-science

Соцсеть Twitter позволит пользователям ограничивать аудиторию, которая может писать ответы к твитам.

Когда человек будет публиковать твиты, то сможет выбирать, к какой категории отнести сообщение, об этом рассказала директор компании по управлению продуктами Сюзан Кси, пишет The Verge.

Сделали четыре категории.

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Категория global, когда может комментировать любой, group, где комментируют только те, кого читает автор, panel, в которой могут комментировать только отмеченные в посте или statement без комментариев.

Тестирование нововведений начнут уже в первом квартале этого года. К концу 2020-го она станет доступной для всех пользователей.

Американская компания Google добавила в поисковом сервисе новую функцию для пользователей.Теперь в приложении Google для Android и iOS можно хранить фильмы в собственной коллекции, чтобы просмотреть их позже.