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среда, 07 августа 2019 08:23

Twitter использовал личные данные пользователей без согласия

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Twitter использовал личные данные пользователей без согласия
Twitter вибачвся за то, что использовал личные данные пользователей. Фото: УНН.

Руководство социальной сети Twitter извинилось за то, что в течение примерно года использовало данные некоторых пользователей без их разрешения.

Если пользователи просматривали в соцсети рекламу о каком-либо мобильном приложение, после чего каким-то образом взаимодействовали с этим приложением (например, устанавливали его), Twitter мог раскрывать данные своим партнерам. Даже если пользователи не давали на это своего разрешения.

Проблема была с мая 2018-го. 5 августа 2019-го неисправность обнаружили и устранили, передает УНН.

"Вы доверяете, что мы следуем вашим выбором, а в этот раз мы подвели. Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ​​ошибку", - указывается в публикации на сайте соцсети.

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В заявлении отмечается, что пароли, учетные записи электронной почты и другие подобные сведения не передавались в третьи руки. Twitter не располагает данными о том, информация которых именно пользователей могла использоваться таким образом, а также сколько людей могли пострадать.

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook в первом полугодии 2019-го упал вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 - до $ $5,04 млрд.

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Дата
07
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