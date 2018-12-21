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пятница, 21 декабря 2018 11:55

Тройная камера и ретродизайн - как будет выглядеть новый iPhone

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Тройная камера и ретродизайн - как будет выглядеть новый iPhone
По мнению Concept Creator, так будет выглядеть iPhone 11 в 2019 году. Фото: Concept Creator

Показали возможный дизайн нового iPhone, который представят через 9 месяцев.

Американец под псевдонимом Concept Creator создал собственный дизайн iPhone 2019, передает "Сегодня.Технологии".

Рендер фейковых iPhone 2019 получился впечатляющим. По мнению Concept Creator, будущий iPhone 2019 может вернуться к классическому дизайну моделей iPhone 5S/SE. Может получить усовершенствованную тройную камеру с новым расположением фотовспышки.

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Дизайнер также предусматривает, что новый iPhone потеряет столь нелюбимого многими элемент дизайна - выемки. Энтузиаст предлагает встроить датчики TrueDepth в экран для экономии места под дисплей.

Этот концепт плод фантазии дизайнеров и не имеет ничего общего с настоящими iPhone. По слухам, настоящий iPhone 2019 мало чем будет отличаться внешне от моделей iPhone XS и XS Max.

Компания Apple в своем будущем iPhone 2019-го применит новую экранную технологию. Это сделает устройство не только легче, но и тоньше. Новые дисплеи получат единую гибкую сенсорную OLED-панель. Она будет значительно отличаться от существующей структуры экрана гаджетов.

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