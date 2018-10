Требовательный перфекционист одержим деталями - не стало Джобса

Семь лет назад не стало компьютерного гения и основателя компании Apple Стива Джобса.

Он был нежеланным ребенком двух студентов магистратуры - сирийца Абдулфаттаха Джандали и немки Джоан Шибли. Они отдали его на усыновление, поставив перед приемными родителями одно условие: они должны быть людьми, которые получили высшее образование. Однако бездетная пара - Пол и Клара Джобс - обманули их, у отца не было высшего, а у матери и среднего образования. Шибли подписала необходимые для усыновления документы только после того, как супруги Джобс пообещал оплатить обучение мальчика в колледже.

Он учился в средней школе Homestead в Купертино в штате Калифорния, а после школы посещал лекции в компании Hewlett-Packard. Позже, компания взяла его на работу, где он работал со Стивом Возняком.

В 1972-м году он окончил высшую школу и поступил в Рид-колледж в Портленде. После первого семестра он выбыл, хотя и продолжал посещать некоторые лекции. Тогда он ночевал на полу в комнатах своих друзей, жил на деньги, полученные от бутылок "Кока-Колы", а по воскресеньям ходил пешком за 11 миль, чтобы хорошо поесть в местном храме кришнаитов.

В 1975-м году вместе с другом с колледжа Даниэлем Коттке, в поисках духовного просветления поехал в Индию. В 1976 году Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple.

Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. Фото: Spokki

Примерно в то же время Джобс основал другую компьютерную компанию NeXT Computer. Рабочая станция NeXT была технологически передовой, но в целом была отвергнута индустрией как слишком дорогая. Однако, среди тех, кто мог ее себе позволить, рабочая станция NeXT получила преданных сторонников через свои технические преимущества.

24 января 1984-го года на ежегодном собрании акционеров Apple эмоциональный Джобс представил аудитории первый Macintosh. Он стал первым коммерчески успешным компьютером с графическим интерфейсом пользователя.

В 1986 году Джобс купил The Graphics Group, позже переименованную в Pixar за $ 10 млн, 5 из которых были предоставлены компании в качестве средств для развития. После нескольких лет убыточности продаж Pixar Image Computer она заключила контракт с Disney на производство несколько компьютерных мультфильмов, которые Disney должен был софинансировать и распространять.

В начале 2003 года у Джобса обнаружили рак поджелудочной железы. В апреле 2009-го ему сделали операцию по пересадке печени, и врачи назвали перспективы пациента великолепными.

Однако в январе 2011-го руководство компании Apple объявило, что Джобс уходит на неопределенное время по состоянию здоровья. Вернувшись к руководству компанией, Джобс в августе подал в отставку с поста генерального директора корпорации, перейдя на должность председателя совета директоров.

Он ушел из жизни буквально через день, после того как представили последнюю модель іPhone - 4S.

Джобс приобрел репутацию требовательного перфекциониста, одержимого деталями, который мог сделать нишевый продукт популярным среди публики, которая не разбирается в компьютерах. Джобс стал культовой фигурой. Он представил миру цветной компьютер iMac, потом iPod и iPhone.

"Стив стоит в ряду крупнейших американских новаторов - достаточно смелый, чтобы мыслить не так, как все, достаточно решительный, чтобы верить в свои способности изменить мир, и достаточно одаренный, чтобы это сделать", - отреагировал на смерть Джобса тогдашний президент США Барак Обама.

Изобретения Джобса:

1. Apple Macintosh. Первый персональный компьютер, в котором использовали графический интерфейс.

2. іPod. Портативные медиаплееры компании Apple Inc. Продавать начали 23 октября 2001 года. В 2008 году в серии выпустили четыре разновидности проигрывателей: iPod Shuffle без экрана, iPod Nano с поддержкой видео, iPod Classic с жестким диском и iPod Touch с сенсорным экраном.

3. iPhone. В 2007 году Стив Джобс представил миру iPhone. Поступив в продажу того же года в июне. Быстро продали более 6 млн экземпляров.

4.iPad. Серия планшетных компьютеров от Apple Inc. Заявленные как промежуточный вариант между ноутбуками MacBook и портативными медиаплеерами iPod Touch, способен выполнять операции, связанные с просмотром видео, прослушиванием аудиозаписей, чтением электронных книг, а также использованием возможностей Интернета лучше чем оба вышеуказанные устройства.

