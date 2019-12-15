Time назвал топ-10 самых важных гаджетов десятилетия

Среди них и электромобили Tesla Model S

Последние 10 лет были наполнены новинками техники, которые коренным образом изменили жизнь человечества - от планшетов и продвинутых смартфонов до игровых систем, о которых раньше можно было только мечтать.

Журнал Time собрал 10 гаджетов, которые больше всего сказались на развитии технологий с 2010 до 2019 года.

Apple iPad

Портативные планшеты стали повсеместно распространяться после появления iPad в 2010 году. Такой вид персонального компьютера сделал человечество еще более мобильным.

Tesla Model S

Автомобиль, впервые произведенный компанией Илона Маска в 2012 году. Благодаря Маску человечество XXI века осознало, что электрокары могут быть быстрыми, удобными и роскошными.

Raspberry Pi

Миниатюрный компьютер на основе операционной системы Linux изначально был создан для обучения кодирования в школах, однако после выпуска в 2012 году одноплатный устройство получило неслыханную популярность во всем мире, поскольку широко используется в робототехнике. У системы есть диапазон действия, который помогает справиться со значительными нагрузками - от робототехники и бытовой техники до развлечений. По сути, Raspberry Pi выполняет ограниченные функции персонального компьютера и может быть подключен к ПК, клавиатуры и мыши.

Google Chromecast

Платная функция Google Chromecast, представлена ​​общественности в 2013 году, облегчает передачу медиафайлов с ноутбука или смартфона на телевизор ($ 35 или почти 1000 грн).

DJI Phantom

Беспилотник не был первым в своем роде, однако Phantom наиболее простой и удобный в управлении.

Amazon Echo

Портативная колонка Amazon Echo с голосовым помощником Alexa, обладающий искусственным интеллектом, стала невероятно популярна в 2019 году - за год было продано около 100 000 000 единиц.

Apple Watch

Умные часы Apple Watch стал массовым не только благодаря бренду, но и потому, что служит спортсменам, путешественникам и людям, которые следят за временем и модой.

Apple AirPods

Беспроводные наушники сами по себе вызвали большой ажиотаж в 2016 году, когда вышли на рынок. Благодаря бренда Apple именно эта модель стала знаковой, ее полюбили меломаны и все, кому надоели запутанные наушники.

Nintendo Switch

Игровая консоль Nintendo Switch, которая порадовала фанатов в 2017 году, стала первой, которая может работать мобильно, как смартфон, а также подключаться к телевизору и выполнять роль джойстика.

Адаптивный контроллер Xbox

Адаптивный контроллер Xbox от Microsoft, созданный для геймеров с ограниченной мобильностью и высокой степенью модификации для нужд различных пользователей. Контроллер имеет более десятка портов для подключения вспомогательных контроллеров, кнопок и джойстиков, а также совместим как с консолями Xbox One, так и с ПК на базе Windows, Adaptive Controller Xbox.

Компания Microsoft представила игровую приставку Xbox следующего поколения. Она получила название Xbox Series X. Благодаря новому дизайну приставку можно будет использовать и в горизонтальном, и в вертикальном положении.