SpaceX третий раз запустила в космос использованную капсулу Dragon

SpaceX успешно запустила свою 18 коммерческую грузовую миссию на МКС. Фото: spacex.com

Компания SpaceX успешно запустила 18-ю коммерческую грузовую миссию на МКС ночью 26 июля. Затем осуществила посадку на площадке компании LZ-1.

В космос отправили двухступенчатую ракету Falcon 9 с роботизированной грузовой капсулой Dragon. Этот модуль уже дважды летал к МКС.

Среди выполненных миссий, это седьмая, в которой повторно используют Dragon. Но это первый раз, когда один космический корабль Dragon третий раз полетел на станцию: миссия CRS-6 в апреле 2015-го, миссия CRS-13 в декабре 2017-го и сейчас - CRS-18.

Между тем, запуск был вторым для первой ступени ракеты Falcon 9.

На предстартовой пресс-конференции официальные представители SpaceX объяснили, что каждый грузовой корабль Dragon способен трижды отправиться в космос до выхода на "пенсию". Калифорнийская компания сейчас имеет 13 кораблей Dragon, каждый из которых летает примерно раз в 1,5 года.

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SpaceX также сообщила, что выполнение коммерческих заказов станут гораздо быстрее, как только обновленный грузовой корабль Dragon 2 запустят в эксплуатацию. А ее планируют начать с миссии CRS-21 в конце 2020-го.

Представители SpaceX рассказали, что на космическом корабле Dragon появилось новое оборудование - несколько маленьких плиток теплозащитного экрана. Плитки устанавливают на переднем крае грузового корабля и могут быть использованы на предстоящем космическом корабле для колонизации Марса. Компания получила от NASA разрешение на добавление новых плиток, и представители компании заявили, что те не представляют риска для миссии.

Сейчас Dragon будет догонять космическую станцию ​​и доставит груз для научных экспериментов, материалов для экипажа и оборудования. Всего более 2268 кг. Если все пойдет по плану, роботизированная "рука" космической станции захватит Dragon утром 27 июля.

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon на борту.