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понедельник, 28 октября 2019 13:00

Создали зубную щетку с искусственным интеллектом

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Автор: Oral-B
  Зубная щетка Genius X с искусственным интеллектом
Зубная щетка Genius X с искусственным интеллектом

Устройство определяет необходимое время для чистки зубов.

Зубную щетку Genius X преставилы бренд Oral-B корпорации Procter & Gamble, сообщает портал Business Wire.

Oral-B собрала данные с 2 тыс. сессий чистки зубов. После создала алгоритм, который должен улучшить процесс чистки зубов.

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После того, как пользователь начинает процедуру на приложения в телефоне активируется таймер и подсказки, как лучше чистить ротовую полость.

Genius X использует специальные сенсоры, которые отслеживают, не слишком сильно ли пользователь давит на эмаль и десны. Также не слишком ли чистят одно и то же место.

Компания Meizu создала первую зубную щетку - Meizu Sonic. Она получила пластиковый корпус, на котором установили кнопку питания, индикаторы чистки зубов и заряда батареи.

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