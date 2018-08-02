Создали "умное" мусорное ведро

Фото: beebom.com

итайская компания Xiaomi представила "умное" мусорное ведро.

Бытовую технику назвали Smart Trash Bin. Высота ведра - 40 см. Вместимость - 15,5 л. Вес - 3,5 кг, пишет beebom.

Устройство оборудовали интеллектуальным датчиком. Благодаря этому ведро может приближаться, поднимать крышку и блокировать неприятные запахи.

Интеллектуальные датчики также чувствуют руку человека на расстоянии 35 см. При приближении крышка поднимается. Поэтому не нужно к ней прикасаться или даже наклоняться, чтобы выбросить мусор.

Автор: firstpost.com

Когда ведро наполнится, устройство автоматически закрывает мешок для мусора. Крышка герметично закрывает бак. Благодаря этому внутри блокируется запах и не выходит на поверхность.

После наполнения Smart Trash Bin сигнализирует о необходимости вынести мусор.

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"Умное" мусорное ведро будет стоить около 800 грн. На рынке появится с сентября.

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