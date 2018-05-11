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пятница, 11 мая 2018 13:03

Создали принт, который поможет быстро уснуть

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Нидерландская компания по производству мебели и товаров для дома Ikea создала принт, который поможет быстро уснуть.

Принт помогает заснуть даже тем, кому не помогают удобные матрасы бренда, говорят в компании, пишет hot-digital.

Автор: Sostav.ua
 

Если вырвать страницу из журнала и поставить рядом с кроватью, она будет пахнуть лавандой. Запах успокаивает и располагает ко сну.

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Кроме того, страница легким движение руки превращается в колонку. Она издает белый шум.

Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад умер 27 января 2018-го в своем доме в Смоланде, Швеция. Кампрад основал IKEA в 17 лет. Название компании - это его инициалы, а также первые буквы названий городов, где он вырос - Елмтарид и Агуннарюд. Заработал состояние в $ 39,3 млрд.

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