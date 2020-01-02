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четверг, 02 января 2020 13:10

Создали кошку-робота
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Роботизированная кошка MarsCat будет доступна в нескольких цветах
Фото: Elephant Robotics
Роботизированная кошка MarsCat может проявлять эмоции
Роботизированная кошка MarsCat
Роботизированная кошка MarsCat
Роботизированная кошка MarsCat

Китайская компания Elephant Robotics разработала роботизированную кошку MarsCat.

Механизированная животное может ходить, играть, спать, а также закапывать мнимые отходы в мусорном баке, сообщает New Atlas.

Електрокишка может автономно передвигаться в доме владельца благодаря шестнадцати моторизованным суставам. Ее оснастили камерами на носу, микрофоном, динамиком, микропроцессором Raspberry Pi и шестью датчиками прикосновения.

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Кошка может показывать шесть эмоций: интерес, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость. Кроме этого, она будет реагировать на команды и сможет распознавать игрушки и препятствия.

Сейчас компания-производитель собирает деньги на продукт на сайте Kickstarter. Стоимость механизированного животного составит $ 1299.

Kickstarter финансирует разнообразные проекты, в 13 категориях: искусство, комикс, танец, дизайн, мода, фильмы и видео, еда, видеоигры, музыка, фотография, издательство, технология, театр.

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02
января

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