Создали дисплей для смартфонов, не бьется

В Samsung создали дисплее, не дерутся. Фото: Samsung

В Samsung создали дисплее, не дерутся.

Новый дисплей утвердила Underwriters Laboratories Inc. - компания по стандартизации и сертификации в области техники безопасности США. Дисплеи будут использовать для различного оборудования, начиная смартфонами и заканчивая военной техникой, сообщили в Samsung Display.

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В ходе испытаний новые дисплеи успешно выдержали 26 падений на твердую поверхность с высоты 1,2 м, а также температурные колебания от -32 до 71 ° С. Даже при падении с высоты 1,8 м, что намного выше требований американского военного стандарта, новый экран Samsung Display продолжает нормально работать и не показывает никаких признаков повреждений.

Samsung запустила 4D симулятор астронавта на Луне. Проект назвали A Moon for All Mankind, который ориентирован на использование опытом в области лунной гравитационной виртуальной реальности.