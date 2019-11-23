Сотрудники Google вышли на протест в Сан-Франциско

"Наш протест - это борьба борьба за будущее технологий", - говорят сотрудники Google.

Двести сотрудников Google собралась у офиса компании в Сан-Франциско в пятницу.

Протестующие, собравшиеся у офиса Google в Сан-Франциско в пятницу, имели одно простое требование: немедленно вернуть работу двум сотрудникам. Они ясно дали понять, что на карту поставлено больше. Как сказал один инженер-программист, это была "борьба за будущее технологий".

Два сотрудника, из-за которых собрались их коллеги, Ребекка Риверс и Лоуренс Берланд, были отправлены в административный отпуск несколько недель назад. Ни один из них не получил официального объяснения от Google. Риверс и Берланд считают, что их преследуют за то, что они высказались, как часть небольшой, но активной группы сотрудников, которые критиковали политику в разных сферах и проекты компании в течение последних нескольких лет.

Правозащитники считают, что Facebook и Google несут угрозу правам человека. Они отмечают, что доминирование Google и Facebook в современной жизни дает им власть и позволяет собирать и монетизировать персональные данные миллиардов людей.

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Корпорация Google работает над секретным проектом, который позволит собирать информацию о состоянии здоровья миллионов людей. Проект уже начал работать год назад. Он получил кодовое название Project Nightingale ("Проект Соловей"). Диагнозы, результаты лабораторных исследований, записи о госпитализации, полные истории болезней с именами и фамилиями пациентов, а также их даты рождений - такую информацию может собирать Google в рамках проекта.