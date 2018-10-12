Следит одновременно за 200 целями - показали новую технологию в охране границ

На Международной оборонной выставке "Оружие и безопасность" Государственный концерн "Укроборонпром" представил мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра "Харза". Разработка способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.

Комплекс очень компактный. Размещается на одноосном автомобильном прицепе. Это позволяет оперативно и скрытно его перемещать, говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Комплекс "Харза" предназначен для обеспечения защиты стратегических объектов от нападения диверсионных групп и беспилотников. Например, штабов, узлов связи, складов и баз хранения вооружения и военной техники, электростанций.

Автор: НВ Мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра "Харза"

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Автор: НВ Мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра "Харза"

"Харза" осуществляет охрану с помощью радиолокационного наблюдения в любом направлении. Обрабатывает и записывает информацию в диапазонах видимого и инфракрасного излучения. Это позволяет обеспечить круглосуточную охрану периметра, территории и подступов к объектам любой погоде и времени суток.

Устройство может эффективно отслеживать потенциальные угрозы на расстоянии, позволяет их заранее уничтожить или обезвредить.

РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 кв. м) на расстоянии 7 км, человека - в 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет, - в 30 км.

Система требует минимального времени для развертывания. Для приведения "Харзы" в активное состояние необходимо лишь 7 мин.

На Международной выставке "Оружие и безопасность-2018" компания "Рубин-2017" представила собственную разработку - 82-мм бесшумный миномет "Шепот". Миномет предназначен для поражения противника на открытой местности. Огонь может вестись как с закрытых, так и открытых позиций.