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понедельник, 21 октября 2019 10:34

Сколько интернет-спутников Маск запустит в космос

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Автор: SpaceNews
  Спутники Starlink от SpaceX
Спутники Starlink от SpaceX

SpaceX хочет вывести на орбиту 30 тыс. спутников Starlink.

Соответствующее разрешение компания Илона Маска планирует получить у Международного союза электросвязи, сообщает SpaceNews.

Все спутники SpaceX намерена отправить на низкую околоземную орбиту в ближайшие годы.

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Всего в организации направили 20 запросов от имени SpaceX. В каждом говорится о 1,5 тыс. спутников Starlink.

В случае одобрения заявок компания получит семь лет на запуск по крайней мере одного спутника. После аппарат должен работать на указанных частотах в течение 90 дней.

SpaceX запланировал вывести на орбиту 12 тыс. спутников на высоту от 328 до 580 км.

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