Сколько интернет-спутников Илон Маск запустит в космос

SpaceX хочет вывести на орбиту 30 тыс. спутников Starlink.
Соответствующее разрешение компания Илона Маска планирует получить в Международном союзе электросвязи, сообщает SpaceNews.
Все спутники SpaceX намерен отправить на низкую околоземную орбиту в ближайшие годы.
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Всего в организацию направили 20 запросов от имени SpaceX. В каждом говорится о 1,5 тыс. спутников Starlink.
В случае одобрения заявок компания получит 7 лет на запуск, по крайней мере, одного спутника. После аппарат должен работать на указанных частотах в течение 90 дней.
SpaceX запланировал вывести на орбиту 12 тыс. спутников на высоту от 328 до 580 км.
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