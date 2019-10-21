Сколько интернет-спутников Илон Маск запустит в космос

Автор: SpaceNews Спутники Starlink от SpaceX

SpaceX хочет вывести на орбиту 30 тыс. спутников Starlink.

Соответствующее разрешение компания Илона Маска планирует получить в Международном союзе электросвязи, сообщает SpaceNews.

Все спутники SpaceX намерен отправить на низкую околоземную орбиту в ближайшие годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В космосе нашли "портал в другое измерение"

Всего в организацию направили 20 запросов от имени SpaceX. В каждом говорится о 1,5 тыс. спутников Starlink.

В случае одобрения заявок компания получит 7 лет на запуск, по крайней мере, одного спутника. После аппарат должен работать на указанных частотах в течение 90 дней.

SpaceX запланировал вывести на орбиту 12 тыс. спутников на высоту от 328 до 580 км.