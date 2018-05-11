Сегодня отбой - запуск новой ракеты Илона Маска отменили за минуту до старта

Автор: spacenews.com Разгонный блок новой ракеты Falcon-9 можно использовать до 10 раз

Космическая компания Илона Маска SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником Bangabandhu-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. За минуту до старта сработала система автоматической отмены, говорится в сообщении компании в Twitter.

"Отбой сегодня из автоматической остановки наземной системы за 1 мин. до запуска. Ракета и груз находятся в хорошем состоянии, а команды работают над возможностью завтрашнего резервного запуска в 4:14 вечера", - сообщили в SpaceX.

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Миссия может стать новой вехой в развитии космической индустрии, поскольку Falcon 9 оснастили разгонным блоком Block 5. Он рассчитан на 10 или более пусков, что позволит существенно сократить производственные расходы и ускорить повторное использование ракеты-носителя. До этого максимальное число запусков уже отработавших ступеней Falcon 9 сводилось к двум.

19 апреля компания SpaceX провела успешный запуск с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9 с спутником TESS для NASA. Аппарат предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы. После запуска первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на баржу в Атлантическом океане. Таким образом, первая ступень сохранена для повторного использования.