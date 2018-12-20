Самый большой и самый мощный в мире - как создавали украинскую "Мечту"

Крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия" празднует свой юбилей. Самолет совершил первый полет 30 лет назад. За это время установил 240 рекордов.

Ан-225 "Мрия". Фото: Канал 24

Самолет создали в рекордно короткие сроки - за три с половиной года. Сначала Ан-225 "Мрия" создавался как авиационную транспортную систему для многоразового космического корабля "Буран". Планировали перевозить компоненты ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска.

Ан-225 "Мрия". Фото: Канал 24

Ан-225 планировали использовать в качестве первой ступени системы воздушного старта космического корабля требовало от самолёта грузоподъёмности не менее 250 тонн.

"Мечту" создали с максимальным взлетным весом - 640 т. Длиной 84 м и высотой - 18,1 м. Скорость - 850 км/ч. Ан-225 расходует 15,9 тонны топлива в час.

В марте 1989 года во время одного полета было установлено 106 мировых рекордов и рекордов для самолетов этого класса. А 13 мая 1989 года Ан-225 перевез "Буран" из города Жуковский на Байконур. Через месяц комбинацию самолета и космического челнока продемонстрировали на Парижском авиасалоне.

Ан-225 "Мрия". Фото: Канал 24

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На счету Ан-225 14 полетов с "Бураном". После распада СССР финансирование программы "Энергия-Буран" прекратилось и проект остановили.

С 1994 года самолет простаивал на Гостомельском аэродроме в Киеве. Постепенно с "Мечты" стали снимать двигатели и отдельные блоки бортового оборудования и устанавливать их на "Русланы", превратившиеся в важнейший источник существования для авиационного комплекса "Антонов".

7 мая 2001 года второй день рождения "Мечты". В этот день самолет вновь поднялся в воздух и сделал 15-минутный полет. После серии заводских испытаний Ан-225 прошел сертификацию и начал выполнять коммерческие авиаперевозки по всему миру.

В 2009 году "Мечта" пережила очередную модернизацию, которая увеличила срок службы самолета на 25 лет - до 45 лет в целом.

Самолет-гигант Ан-225 "Мрия" установил новый рекорд в сентябре 2018 года. Самолет выполнил беспересадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье Соединенных Штатов в Международный аэропорт Окленда. Полет продолжался 13 час. Самолет преодолел 9,8 тыс. км.