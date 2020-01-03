Samsung представил новый ноутбук-трансформер

Автор: Samsung Galaxy Book Flex Alpha представили официально

Компания Samsung Electronics представила ноутбук Galaxy Book Flex Alpha накануне выставки CES 2020.

Модель является третьей в линейке ноутбуков Samsung после Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion, сообщает Gizchina.

Новинка имеет аналогичные техническими характеристиками, как у стандартной версии. Однако для снижения цены использовали комплектации похуже. Также Flex Alpha не получил беспроводную зарядки Qi и стилуса S-Pen, которого ноутбук будет поддерживать. Но слота для его размещения нет.

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Samsung Galaxy Book Flex Alpha выпустят только в 13,3-дюймовом варианте с дисплеем 1080p QLED. Как и Flex, это будет конвертирован ноутбук 2 в 1 с алюминиевым корпусом, острыми краями и тонкими лицевыми панелями.

Он будет работать 17,5 ч без подзарядки на процессорах Intel 10-го поколения Core в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ накопителя SSD. Ноутбук имеет поддержку быстрой зарядки через USB Type-C. Цена новинки составляет $ 829,99.

Ноутбуки Samsung в Украине официально не поставляются.