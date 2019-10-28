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понедельник, 28 октября 2019 16:44

С секретной миссии вернулся американский космоплан

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С секретной миссии вернулся американский космоплан
Американский космоплан вернулся на Землю Фото: U.S. Air Force

ВВС США доставили на орбиту новые компактные спутники.

Устройства отправили в рамках миссии экспериментального беспилотного космоплана X-37B, сообщили на официальном сайте BBC США.

"X-37B выполнил самый длительный на сегодняшний день полет и успешно справился со всеми поставленными задачами, - сказал представитель ВВС США Рэнди Уолден. - В рамках этой миссии среди прочего были проведены эксперименты в исследовательской лаборатории военно-воздушных сил, а также была осуществлена ​​доставка небольших спутников".

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Миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд - 718 дней. Следующий запуск беспилотного аппарата ожидается в 2020 году.

Корпорация Boeing приступила к созданию X-37B в 1999 году под эгидой NASA и создала по меньшей мере два таких аппарата. В 2004 году программу засекретили и передали в ВВС.

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