Россия отказывается от создания новых спутников из-за санкций

Россия замораживает создание новых спутников из-за санкций Запада. ФОТО: ГЛАВКОМ

В РФ могут отказаться от финансирования проекта по созданию спутников типа ГЛОНАСС-К из-за отсутствия необходимых западных комплектующих.

В предыдущем поколении спутников ГЛОНАСС-М количество импортных комплектующих составляла 75-80%, сообщает РБК.

В этом году хотят уменьшить финансирование соответствующих работ на 12,9 млрд рублей.

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РФ дополнительно выделит 7,05 млрд рублей для создания запасов компонентной базы иностранного производства для спутников ГЛОНАСС-К2.

До 2025-го Роскосмос планирует полностью отказаться от импортной продукции.

В конструкции российского разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb, образовалась трещина.