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четверг, 27 июня 2019 16:37

Россия отказывается от ГЛОНАСС, поскольку не имеет импортных деталей

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Россия отказывается от ГЛОНАСС, поскольку не имеет импортных деталей
Россия признала невозможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К из-за недостатка импортных комплектующих. Фото: с открытых источников

Россия признала невозможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К из-за недостатка импортных комплектующих.

Правительство РФ может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы.

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В 2014-м Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров двойного назначения, если они предназначены для конечного военного использования. Поставки для космической отрасли были бы выведены из-под санкций, но только если они предназначаются для гражданского сектора. Но ГЛОНАСС является системой двойного назначения, то есть может использоваться и в военных целях.

США в августе 2018-го решили окончательно прекратить выдачу лицензий на экспорт российским госпредприятиям продукции двойного назначения, маркированной по критерию "Национальная безопасность". Это, в частности, авионика, микросхемы, системы спутниковой связи. Об этом сообщили на rbc.ru.

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